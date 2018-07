Trump amenaza con un cierre federal por falta de acuerdo fronterizo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el domingo que está listo para provocar una nueva paralización del gobierno federal ("shutdown") si los demócratas no apoyan su proyecto de seguridad fronteriza, que incluye la construcción de un muro en el sur.

"Tenemos que deshacernos de la Lotería, el Arresto y la Liberación, etc. y finalmente ir hacia a un sistema de Inmigración basado en el MÉRITO", continuó, refiriéndose en particular al sistema de lotería para conceder la residencia permanente en el país (tarjeta verde). El mandatario también quiere limitar la reunificación familiar.

"¡Necesitamos que grandes personas vengan a nuestro país!", concluyó.

I would be willing to “shut down” government if the Democrats do not give us the votes for Border Security, which includes the Wall! Must get rid of Lottery, Catch & Release etc. and finally go to system of Immigration based on MERIT! We need great people coming into our Country!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 29, 2018