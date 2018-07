El alcalde de Mixco revela por qué no puede comer chicharrón

En el municipio de Mixco se desarrolló este sábado 21 de julio de 2018 la tercera edición de la Feria del Chicharrón, y aunque la comuna y sus autoridades participaron en la organización del evento, el alcalde no pudo probar los productos que allí se ofrecieron.

Neto Bran, jefe edil de Mixco, reveló que padece de vitiligo, enfermedad que consiste en la pérdida del color de la piel, y que a causa de ese mal debe mantenerse en una rigurosa dieta consistente en el consumo de vegetales.

"He estado tentado de romper esa dieta vegetariana, porque lo logra el chicharrón, lo rico. Lo mío es por salud, yo tengo una enfermedad vitiligo, muchos la conocen como melancolía, yo me despinto".

El funcionario confesó que conoció que padecía esa enfermedad después de 2015, cuando ya habían pasado las elecciones generales para designar a quienes ocuparían cargos de poder en el período 2016-2020.

"Yo tuve la alegría de haber ganado, la nostalgia, no haber comido, fue una campaña muy dura, difícil. Pues, me enfermo un mes antes de entrar a la alcaldía, y cuando era el 10 de enero ya tenía una mancha blanca, me echaba cremas".

¿Hay cura para el vitiligo?

Según Bran el vitiligo es una enfermedad que no tiene cura, pero que si puede ser tratada con dieta y medicamentos, para evitar su proliferación.

"Me hago la biopsia un día antes de tomar a alcaldía, y –después– tomé la alcaldía. A la semana siguiente me dicen: tenés vitiligo, es una enfermedad que tenés que controlar. Me empezó a crecer, a crecer, al momento que yo ya tenía la mancha muy blanca, me iba a ir a Cuba a curarme".

Agregó que en Guatemala encontró una solución:

"En eso me contaron de un muy buen doctor aquí en Guatemala donde me gasté solo Q400 de consulta, y lo que me hizo fue dejarme una dieta. Me curé. Para después de Semana Santa mi cara ya había agarrado color. Según yo me había curado, esto no se cura".

Feria del Chicharrón

La tercera edición de la Feria del Chicharrón se desarrolló frente al edificio donde funciona la Municipalidad de Mixco.

Decenas de vendedores de chicharrón y otro productos de cerdo se dieron cita en el lugar, para ofrecer su sazón.

