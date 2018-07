VIDEO. Primeras palabras de Trump tras reunirse con Putin en Finlandia

Tras encontrarse en el palacio presidencial ubicado en la capital finlandesa, que tiene una larga tradición como sede de cumbre Este-Oeste, el presidente Donald Trump se mostró optimista por los resultados que pueda arrojar su cumbre con Vladimir Putin.

"Llevarse bien con Rusia es algo bueno, no es algo malo", dijo el magnate estadounidense, quien expresó su esperanza en lograr "una relación extraordinaria" con su homólogo ruso.

Putin, por su parte, se dijo "complacido" de finalmente reunirse con Trump. "Me complace enormemente que nos encontremos (…) ha llegado el momento de hablar sobre nuestras relaciones de fondo", apuntó.

En la agenda de ambos mandatarios figura la reunión cara a cara, solo ante sus respectivos traductores; un almuerzo de trabajo con sus equipos de trabajo y una conferencia de prensa conjunta.

Diplomáticos y analistas temen que Trump haga una serie de concesiones a Putin, en cuestiones como la guerra en Siria o la anexión de Crimea por Rusia.

Pocas horas antes de la cumbre, Trump afirmó en un sorprendente tuit que las tensas relaciones entre Washington y Moscú se deben a "la caza de brujas" del FBI, que investiga la influencia rusa en las presidenciales estadounidenses de 2016.

Our relationship with Russia has NEVER been worse thanks to many years of U.S. foolishness and stupidity and now, the Rigged Witch Hunt!

El presidente republicano también dedicó reproches a su predecesor en la Casa Blanca, Barack Obama, acusándole de no haber reaccionado antes al caso.

President Obama thought that Crooked Hillary was going to win the election, so when he was informed by the FBI about Russian Meddling, he said it couldn’t happen, was no big deal, & did NOTHING about it. When I won it became a big deal and the Rigged Witch Hunt headed by Strzok!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 16, 2018