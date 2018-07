Canciller explica gastos de cena privada en Estados Unidos

La canciller Sandra Jovel se refirió este viernes a los gastos realizados por la dependencia a su cargo para costear una cena privada realizada en Estados Unidos, en donde participó Jared Kushner, asesor principal del presidente norteamericano, Donald Trump.

En una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, la funcionaria explicó que esa cartera ha sido transparente en cuanto a sus acciones y que muestra de ello es la publicación de los gastos para esta cena en el portal de Guatecompras.

En el referido sitio, se muestra que se erogaron Q42 mil 200.12 bajo el concepto de “gastos de cena privada” Kushner.

Jovel dijo que este tipo de gastos no son de todos los días, sino que por lo menos una vez al año le corresponde a cada misión diplomática tener estas actividades, y que en esta ocasión fue el turno de Guatemala. Previo a ello se hacen ahorros en las embajadas para estas actividades protocolarias, aseguró.

Según ella, se trató de una reunión “típica” de las que se sostienen entre naciones en el marco de las relaciones bilaterales.

El objetivo de la reunión fue para tener acercamientos con la Casa Blanca y el Departamento de Estado de Estados Unidos para ir avanzando en cuanto a los intereses nacionales y dar a conocer la posición de Guatemala con respecto a diferentes temas, explicó.

En tanto, Pedro Pablo Marroquín, director editorial del diario La Hora, en donde se publicó una nota de prensa en la que se menciona que este acercamiento podría ser “un nuevo intento del Ejecutivo por buscar apoyo en su lucha contra la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)”, resaltó que “lo más sano es abordar las cosas con transparencia”.

En ese sentido, hizo un llamado a la Cancillería a que aclare específicamente qué se abordó, quiénes participaron y con qué intención se dio. “No creo que Guatemala esté en un momento de que cosas las debamos manejar en secreto”, manifestó.

Ante la posibilidad de que se estaría buscando apoyo en el marco del supuesto lobby contra CICIG, Jovel aseguró que no se abordó ningún tema relacionado con esa entidad.

“No hay ninguna información escondida, no hemos estado haciendo nada a escondidas.

Tampoco es bueno estar suponiendo qué fue lo que se dijo, generar especulaciones o hipótesis que no son las correctas. No es bueno que la población se malinforme”, dijo.