Asesora de la Casa Blanca responde a nota de The Miami Herald

La Asesora Especial del Presidente y Directora de Asuntos de Medios de Prensa de la Casa Blanca, Helen Aguirre Ferré, fue entrevistada por el periodista Luis Felipe Valenzuela, de Emisoras Unidas, y consultada al respecto de un artículo publicado en el "The Miami Herald" titulado "Trump trabaja para agradecer a Guatemala por mudar su embajada debilitando el panel anticorrupción", traducido al español.

Ante este respecto, la funcionaria estadounidense respondió que su país está "comprometido a combatir la corrupción e impunidad en Guatemala".

Además, dio a entender que mientras haya corrupción en el país, este no logrará tener un avance.

Estamos de acuerdo que si no se logra eliminar la corrupción, entonces no va poder haber un avance para el pueblo guatemalteco, no va poder haber mayor desarrollo comercial y desde luego que va a aumentar la inestabilidad en el país", dijo.