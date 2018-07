Fiscal general se reúne con delegados de Codeca

La Fiscal General y Jefa del Ministerio Público (MP), María Consuelo Porras Argueta, sostuvo una reunión con delegados del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) con la finalidad de compartirles el avance de las investigaciones sobre los casos de líderes comunitarios víctimas de ataques armados.

La reunión de este día es en seguimiento a otra que se realizó el pasado 12 de junio. En ese primer encuentro se estableció proporcionar información sobre la evolución de la investigación de los diferentes casos.

La reunión consiste en exponer el grado de avance en cada uno de los casos, para que estén enterados, en la medida que tengamos información", explicó Porras.

La explicación que se les compartió es que se ha requerido información a otras entidades que coadyuvarán al esclarecimiento de los casos; en otros ya se agotó las líneas de investigación y están pendientes de requerir al juzgado correspondiente las diligencias pertinentes.

De igual forma, se establecieron hipótesis de cuál podría ser el móvil de los ataques armados de los que han sido víctimas integrantes de dicha organización campesina.

Sin embargo, por la naturaleza de los casos, los fiscales no pueden proporcionar más información para no entorpecer las investigaciones y no ponerlas en riesgo, indicó el MP.

La Fiscal General y Jefa del Ministerio Público, mencionó a los asistentes de Codeca que con la información del avance de las investigaciones dadas por los Fiscales en poco tiempo podrían ya judicializarse los casos.

Estamos en un diálogo abierto, franco y responsable, estamos para servirles, esa es la finalidad del Ministerio Público darles a conocer los resultados que arrojen las investigaciones", puntualizó la Jefa del Ministerio Público.

A la reunión asistieron Mauro Ovalle, coordinador general de Codeca, acompañado de Thelma Cabrera, Miguel Ixcal, entre otros integrantes de dicha organización campesina.

* Con información de MP.