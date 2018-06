Migrantes guatemaltecos sobrevivientes de la tragedia del volcán de Fuego son interceptados en frontera de Estados Unidos

Dos migrantes guatemaltecos fueron interceptados en la frontera entre México y Estados Unidos junto a otro grupo de personas que buscaban llegar al país norteamericano en busca de un mejor futuro.

Visiblemente conmocionados, los connacionales relataron que son sobrevivientes de la erupción del volcán de Fuego, ocurrida el pasado 3 de junio, y que tras perder a su familias y sus pertenencias decidieron salir de Guatemala.

El momento en el que los jóvenes dieron a conocer su historia fue captado por periodistas de la cadena de televisión internacional Univisión, quienes realizaban un recorrido con agentes de la Patrulla Fronteriza en McAllen, Texas.

Los comunicadores tuvieron la oportunidad de entrevistar a los hermanos Rigoberto y Antonio, de apellidos Par Cumes, que acababan de ser interceptados en su intento de cruzar la frontera.

“Ya no tenemos familia, ni papá, ni mamá, no hay nada, (se enterraron) en la casa, por eso solo nosotros estamos. Sabemos que no tenemos familia, por eso decidimos venirnos para acá”, dijo entre lágrimas uno de los jóvenes.

Coyotes los abandonan

Según la cadena televisiva, las autoridades migratorias ubicaron a los guatemaltecos luego de que fueran abandonados por “coyotes” en Texas.

De acuerdo con Univisión, los jóvenes aseguraron que los traficantes de personas los trataron muy mal y los agredieron verbalmente, amenazándolos con golpearlos.

Supuestamente, los trasladaron hacia cierto punto, en donde después les indicaron que se escondieran en un tráiler que estaba en el lugar; sin embargo, el piloto del vehículo de transporte pesado alertó a las autoridades tras escuchar sonidos y percatarse de algunos movimientos arriba de la cabina.