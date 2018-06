Tribunal ordena que Inacif evalúe estado de salud de Roxana Baldetti

La ex vicepresidenta Roxana Baldetti no asistió este viernes a la continuación del juicio en su contra por el caso Lago de Amatitlán, por lo cual el Tribunal de Mayor Riesgo C ordenó que se le trasladara a la sala de audiencias.

El abogado defensor de la exfuncionaria argumentó que su ausencia se debe a que presenta problemas de salud, aunque no se dieron detalles de qué padecimiento podría tratarse. Ante ello, el juez Pablo Xitumul, quien preside el Tribunal, decretó que se le practicara una evaluación médica de parte de expertos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

La diligencia aún no ha sido retomada, pues se esperará que el Sistema Penitenciario (SP) traslade a Baldetti desde la cárcel Santa Teresa, en donde guarda prisión preventiva por estar señalada en diferentes procesos de corrupción.

Este es el primer juicio que enfrenta la exgobernante, por supuestamente estar vinculada con la contratación irregular de una empresa que aplicaría una fórmula para sanear el lago de Amatitlán.

En este caso hay un total de 13 personas sindicadas, incluido también el hermano de la exfuncionaria, Mario Baldetti, quien según las investigaciones, incidía en las decisiones dentro de entidades públicas, pese a que no laboraba en ellas.





















Otros procesos

Roxana Baldetti se encuentra en prisión desde 2015, tras ser capturada por supuestamente encabezar, junto con el expresidente Otto Pérez Molina, una organización criminal dedicada a la defraudación aduanera.

Además del caso La Línea, en donde se está a la espera de que inicie el debate oral y público, el exbinomio presidencial también está sindicado en los casos Cooptación del Estado, La Cooperacha y TCQ.

En tanto, Baldetti es requerida por autoridades de Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico.