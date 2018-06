El suelo en la “zona cero” se mantiene a altas temperaturas y complica la búsqueda de víctimas

La solidaridad tras la tragedia del volcán de Fuego ha traspasado fronteras, pues de múltiples maneras los países han apoyado a los guatemaltecos. Asistencia económica, médica y humanitaria ha sido aportada por las naciones, al igual que contribución para las labores de búsqueda y rescate de las víctimas.

Vecinos y voluntarios se presentaron este jueves de nuevo a la “zona cero”, en San Miguel Los Lotes, Escuintla, para continuar con la búsqueda de los casi 200 desaparecidos. Aunque la lluvia y la presencia de material volcánico ha sido obstáculo para retomar las tareas, sus esfuerzos no cesan.

Los Topos Adrenalina, originarios de la Ciudad de México, es uno de los equipos de rescate que han llegado a Guatemala para apoyar en la localización de víctimas. Según dijo su presidente, Ismael Villegas, llevan cuatro días trabajando en el área y tienen previsto permanecer por un período de 15 días.

Foto: Alejandro García

“Siempre nos solidarizamos con la gente que está sufriendo y ponemos a disposición de las personas lo mejor que sabemos hacer, que es el rescate. Demostrando la solidaridad como hermanos que somos, aquí estamos”, dijo sobre el trabajo que realizan los ocho elementos de esa agrupación los que se encuentran en territorio guatemalteco.

El rescatista se refirió a las condiciones bajo las cuales trabajan. “El terreno permanece caliente, pues cuando se excava aproximadamente unos 30 centímetros empieza a elevarse la temperatura de la arena. La medimos en el área de donde se están extrayendo los cuerpos y marcó entre 80 y 90 grados”, detalló.

Según explicó, se apoyan con maquinaria para las labores, porque son toneladas de arena las que están cubriendo a las víctimas. Este jueves lograron recuperar dos cuerpos y en el momento en que se realizó la entrevista, buscaban a un tercero en una vivienda.

Búsqueda incansable

Angélica Álvarez, una sobreviviente de la tragedia, no pierde la esperanza de localizar a sus familiares. Aunque conoce que por la magnitud de lo ocurrido no estarán con vida, indica que encontrar a su esposo y sus hijos para darles sepultura le servirá de consuelo.

Comentó que ayer fueron encontrados los restos de su hija, y hoy, en la que era su vivienda, fueron hallados otros más. “Son mis familiares también”, aseguró.

Conmocionada expresó: “No descansaba, tenía la fe en Dios de que yo no me iba si no los encontraba. Gracias a Dios y a los Topos que nos han estado ayudando”.

“Por una parte me siento tranquila porque ya empecé a encontrar los restos, ya poco nos falta para reunir a toda la familia. Es un consuelo, pero a la vez es una marca que me va a quedar en mi corazón. Me duele ver cómo los estoy extrayendo, sus cuerpos no están completos”, agregó.