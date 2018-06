EN IMÁGENES. Acompañada de las fotos de sus hijos, doña Angélica tiene la esperanza de hallar sus cuerpos

Ya han pasado 9 días de la tragedia causada por la erupción del volcán de Fuego y hasta el momento se han reportado 110 personas fallecidas en la zona cero, en San Miguel Los Lotes, Escuintla.

Varias maquinarias se encuentran removiendo escombros en el lugar de destrucción, el cual ayer tuvo nuevamente un descendimiento de lahar que volvió a complicar esta labor de búsqueda. Algunos vehículos que estaban estacionados en la RN-14 sufrieron daños. La aldea El Rodeo fue evacuada.

Cuando las excavadoras remueven el material volcánico que sepultó las viviendas, aún emanan vapores y la tierra se muestra caliente.

Aunque son cerca de 4 kilómetros los que hay que caminar para llegar a la zona cero, debido a que se impide el ingreso a cualquier persona y existen anillos de seguridad para evitar más tragedias, las personas no pierden las esperanzas de encontrar los restos mortales de sus seres queridos.

Gracias a la ayuda de algunos empresarios que han prestado maquinarias para que los familiares puedan ubicar los restos de sus seres queridos.

Una de las personas que busca con ahínco es doña Angélica María Álvarez, de 43 años, quien aún no encuentra a 8 de sus familiares que quedaron sepultados. Acompañada de un sobre manila y lleva las fotos de sus hijos y esposo. Ha ido a morgues, hospitales y albergues, pero no los ha ubicado.

Sin embargo, no es una tarea fácil ya que siempre se corre un riesgo al tan solo pisar el lugar.

La verdad nosotros arriesgamos mucho nuestras vidas, pero como madre que soy me siento dolida. Aunque sea los restos de mis hijos que les dé sepultura. Aquí nos arriesgamos la vida, más mi cuñado, no ha descansado nada. Yo empecé hasta ayer, en cambio él ha pasado toda la semana buscando los restos", asegura doña Angélica María.

Ella comentó que solamente un niño se salvó ese día. Él se encontraba jugando futbol con su hijo, relata.

Yo me encontraba en Escuintla y mi familia toda estaba acá. Todavía el domingo mi hijo me mandó una foto del volcán por WhatsApp, "mama mira cómo está el volcán", entonces ella les dijo que salieran pero él dijo que "todo el tiempo eso estaba así", y es cierto, asegura ella.

Finalmente, doña Angélica indica que ella está muy agradecida con todo el pueblo guatemalteco y siempre lo estará ya que ha recibido víveres y ropa. Pero no pide nada al Gobierno, indica.

Yo no le pido al presidente, porque él fue muy claro y sincero en decir que no dinero no había para estas cosas. Yo le pido a la gente, estamos muy agradecidos, a toda la gente que nos ha dado su ayuda en víveres. Lo que más pido es la colaboración para máquinas, para seguir rastreando nuestras casas, para encontrar a nuestros seres queridos, para darles sepultura", asevera.