Juan Carlos Monzón explica cómo se adquirió la casa en Honduras para Baldetti

El exsecretario Privado de la Vicepresidencia, Juan Carlos Monzón, rindió su declaración en anticipo de prueba en un caso relacionado con la compra de una propiedad vinculada con la ex vicepresidenta Roxana Baldetti.

Monzón, quien es colaborador eficaz en casos de corrupción y ha revelado detalles de cómo se realizaban las negociaciones irregulares antes y durante el gobierno del Partido Patriota (PP). Este jueves fue trasladado a la Torre de Tribunales para comparecer en el Juzgado de Primera Instancia de Extinción de Dominio.

Durante la diligencia, explicó el proceso por medio del cual se adquirió una villa en Roatán, Honduras, para Baldetti. Según dijo, la exfuncionaria sabía que en el 2013 el entonces presidente Otto Pérez Molina le iba a dar un regalo por su cumpleaños, pero no quería que fuera un vehículo. “Mira qué haces, yo no quiero carros”, le habría dicho a su secretario.

De acuerdo con Monzón, fue él quien le recomendó a Baldetti que le pidiera a Pérez que le terminara de pagar esa propiedad en el extranjero, y que para ello se reuniera dinero con varios funcionarios con el objetivo de que le apoyaran otorgando recursos financieros para costearla.

“Así como la cooperacha que se hizo para los obsequios que le dieron a él como mandatario”, le habría propuesto Monzón a la ex vicemandataria.

"Fue idea mía señora juez, le dije mire por qué no le dice al Presidente, así como usted le ha regalado tantas cosas, (como) la casa, por qué no le regala él también, por qué no le termina de pagar la casa de Roatán", explicó.













Los obsequios

Según investigaciones del Ministerio Público (MP), lujosos regalos fueron otorgados a Baldetti y Pérez por parte de funcionarios, quienes reunían fondos y los invertían en inmuebles, vehículos, helicópteros, entre otros bienes, para agradar a los gobernantes.

En el caso “La Cooperacha”, la Fiscalía determinó que de parte de varios exministros “se obsequiaron bienes de alto valor” al expresidente y la ex vicepresidenta, para lo cual “se invirtieron cantidades millonarias de dinero”, sin que estas coincidieran con su declaración patrimonial.

Entre estos bienes se encuentra una propiedad en Pristine Bay, Roatán, Honduras, con la cual se benefició a Baldetti. Las pesquisas establecieron que los exfuncionarios habrían reunido 500 mil dólares para adquirirlo.