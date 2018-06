Trump celebra su cumpleaños dos días después de la cumbre con Kim Jong-un

El presidente estadounidense Donald Trump celebra el jueves su cumpleaños número 72, el segundo desde que asumió el poder.

El magnate se convirtió a finales de 2016, con 70 años, en el político de mayor edad que accedía por primera vez a la presidencia de Estados Unidos.

Ronald Reagan tenía 73 años en el momento de su reelección en 1984.

El cumpleaños del presidente llega, además, a solo dos días de su histórico encuentro con Kim Jong-un, cumbre que el propio Trump calificó de "exitosa". "Tendremos una relación fantástica (con Kim), no tengo ninguna duda".

Por su lado, el líder norcoreano reconoció que "no había sido fácil" llegar hasta allí, y que "los viejos prejuicios y prácticas fueron obstáculos en nuestro camino hacia adelante". "Pero los superamos todos y hoy estamos aquí".

.@POTUS Donald J. Trump meets with North Korean leader Kim Jong Un at the #SingaporeSummit. pic.twitter.com/L3BcOPP26J

— Department of State (@StateDept) June 12, 2018