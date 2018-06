Con un “explosivo” tuit, Trump responde al insulto del actor Robert De Niro

"Voy a decir una cosa: ¡jódete, Trump!", dijo Robert De Niro, de 74 años, durante la ceremonia de entrega de los premios Tony, en el Radio City Music Hall, de Nueva York.

El insulto en contra del mandatario le ganó el aplauso de todo el auditorio y una ovación de pie.

El lunes, un día después del incidente, De Niro también pidió disculpas a Canadá por la conducta del presidente durante la reciente cumbre del G7, que terminó en un fiasco, y donde Donald Trump acusó al primer ministro Justin Trudeau de ser "sumiso" y "deshonesto".

"Quiero pedir disculpas por el comportamiento idiota de mi presidente", dijo el actor en Toronto, al participar en la inauguración de su restaurante Nobu.

Tras la arremetida de De Niro, Trump no se quedó de brazos cruzados y este martes respondió al actor con un contundente mensaje publicado en su cuenta oficial de Twitter (@realDonaldTrump), criticando su inteligencia y sugiriendo que se quedó "atontado" por los golpes que recibió durante la filmación de la película "Toro Salvaje" (1980).

"Robert De Niro, un individuo de muy bajo coeficiente intelectual, ha recibido demasiados golpes en la cabeza por parte de boxeadores reales en las películas", tuiteó el mandatario mientras viajaba de regreso a Washington, tras su visita a Singapur para su histórica cumbre con el líder norcoreano Kim Jong-un.

"Realmente creo que está atontado", añadió Trump. "Supongo que no se da cuenta que la economía está en su mejor momento con el empleo en un pico histórico, y muchas compañías están volcándose de nuevo a nuestro país. ¡Despiértate, aturdido!".

…realize the economy is the best it’s ever been with employment being at an all time high, and many companies pouring back into our country. Wake up Punchy!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 12, 2018