Voluntario narra cómo logró "evadir" control de Conred para ingresar al área e intentar salvar personas con vida

Para muchos puede ser un día común y corriente, esto varía a gran medida en la“zona cero” de la tragedia del volcán de Fuego, donde voluntarios, personas que prestan su colaboración y originarios de dicho lugar, buscan desesperadamente a sus familiares. En un día oscuro bajo todo sentido, aparece Mario Reyes, un guatemalteco que colabora en esta ardua labor.

Foto: Alejandro García

Mario, que vive en la zona 3 de la ciudad capital, arribó a la zona afectada por esta catástrofe el lunes 4 de junio, un día después de la erupción. Se transportó en camioneta y llegó a esta área alrededor de la 1:00 am.

Foto: Alejandro García

“Yo estaba en Chimaltenango cuando fue el primer bombazo. A las 6:00 llegué a mi casa y vi las noticias; cargué un rato mi celular y a las 8 de la noche me fui, llegué el lunes en la mañana, ahí hasta donde llegaba la lava. Es cierto que la CONRED no dejaba pasar, pero cuando uno tiene voluntad de ayudar, hace lo posible. Nos metimos por los cafetales a destapar las casas y buscar a gente soterrada”, indicó.

“Sí daba miedo porque no es como ahora que se puede caminar. Ese día del piso salía humo y quemaba mucho”, mencionó este guatemalteco que estudia la carrera de periodismo en la Universidad de San Carlos.

Poco apoyo

Según lo pudo expresar Reyes, lo que más le impresionó al inicio de esta tragedia fue ver a los sobrevivientes que permanecieron en los alrededores intentando servir como guías, pero la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) y la policía no los dejaba.

Expresó que hasta este momento no ha visto a nadie de los rescatados con vida:

“Yo no he visto a nadie con vida, hasta ahorita he visto los cadáveres. Este martes vi a un hombre pero se deshacía cuando lo intentaban cargar, pues ya hace una semana que están debajo de la tierra”, aseguró.

Foto: Alejandro García

“Me siento muy comprometido con esta gente”

A la pregunta de si tiene un tiempo límite para permanecer en esta área ayudando, Reyes aseguró que no, pues desea servir porque se siente muy comprometido con las personas que salieron afectadas tras la tragedia: “Quiero estar acá y ayudar todo lo que pueda”.

“Vivo en la zona 3 de Guatemala, ahí está mi familia, acá no se corre ningún peligro”, dijo.

Finalmente, confirmó que en estos días ha estado yendo y regresando de dicho sector el mismo día y que trabaja, de forma independiente, en el relleno sanitario de la zona 3.