Desgarradoras imágenes de la tragedia quiebran a Cash Luna y llora durante transmisión en vivo

Gracias a cada persona que ha llevado víveres, insumos y medicinas al #BancoDeAlimentos de @casadediosoficial. Cada aporte ha sido entregado para atender las necesidades de los damnificados. Súmate a esta causa de amor. Recuerda que después de Dios, lo más importante son las personas.

A post shared by Pastor Cash Luna (@pastorcashluna) on Jun 5, 2018 at 5:53pm PDT