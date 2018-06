Trump dice que “está todo listo” para la cumbre con Kim Jong-un

A una semana de que se lleve a cabo la esperada cumbre entre el presidente Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un, el mandatario estadounidense aseguró que “está todo listo”.

Las declaraciones las hizo Trump mientras recibía al primer ministro japonés, Shinzo Abe, en la Casa Blanca.

“Para la cumbre está todo listo”, dijo a los periodistas, respecto a la cumbre prevista para el próximo martes 12 de junio, en Singapur.

El presidente estadounidense aseguró, además, que la cita será “mucho más que una fotografía” ante la prensa, y dijo sentirse “bien preparado” para la reunión con Kim.

La visita del primer ministro japonés a Washington va de la mano, justamente, con el tema de la cumbre, ya que Abe busca coordinar “de cerca” con Trump el enfoque que tendrá.

It’s my great honor to welcome Prime Minister @AbeShinzo back to the @WhiteHouse !🇺🇸🇯🇵 pic.twitter.com/6yCxud2jAN

El martes, la Casa Blanca reveló finalmente el lugar en el que se llevará a cabo la reunión entre Trump y Kim Jong-un.

La vocera presidencial, Sarah Sanders, explicó que el escenario de la cumbre será el lujoso hotel Capella, situado en la turística isla de Sentosa, en Singapur.

Sentosa es una isla famosa por sus turísticas playas y unos espectaculares campos de golf. El hotel, por su lado, está alejado de los centros más poblados, por lo que garantizar la seguridad de ambos dirigentes sería, en principio, más sencillo.

“El lugar para la cumbre entre @POTUS (Donald Trump) y el líder norcoreano Kim Jong-un será el hotel Capella, en la isla de Sentosa. Agradecemos a nuestros anfitriones singapurenses por su hospitalidad”, confirmó Sanders.

UPDATE: The venue for the Singapore summit between @POTUS and Leader Kim Jong Un will be the Capella Hotel on Sentosa Island. We thank our great Singaporean hosts for their hospitality.

— Sarah Sanders (@PressSec) June 5, 2018