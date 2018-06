La Casa Blanca confirma la fecha del esperado encuentro entre Trump y Kim Jong-un

Tras un estira y afloja entre ambos gobiernos en las últimas semanas, finalmente la Casa Blanca confirmó al fecha oficial de la primera reunión entre Donald Trump y Kim Jong-un.

El gobierno estadounidense informó que la esperada cumbre se llevará a cabo el próximo martes 12 de junio, a las 09:00 de la mañana, hora de Singapur, ciudad estado en la que se celebrará el encuentro.

"Nos preparamos activamente" para la cumbre, indicó Sarah Sanders, portavoz presidencial de Estados Unidos, afirmando que se lograron "avances significativos" en las conversaciones con Pyongyang.

Cuando se le preguntó sobre una "relajación" de la posición de Washington sobre Pyongyang, luego de que Trump se negara a utilizar la expresión "presión máxima", que tantas veces ha empleado en el pasado, Sanders aseguró que no estaban planteados cambios esenciales.

"Nuestra política no ha cambiado, no bajaremos la presión mientras no haya desnuclearización".