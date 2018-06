La respuesta del padre salvadoreño a la canciller Jovel: reacción fue tardía

La canciller Sandra Jovel se pronunció este jueves con relación a la denuncia hecha por el padre salvadoreño Edwin Baños, acerca de que ayer no se permitió el ingreso al territorio guatemalteco de una donación de más de 15 toneladas de artículos que fueron recolectados en el vecino país para apoyar a los damnificados por la tragedia del volcán de Fuego.

Centro de acopio en la parroquia en Metapán, El Salvador. / Foto: Twitter/padre Edwin Baños

El sacerdote, que integra a la Diócesis de Santa Ana, El Salvador, dio a conocer que llegaron a las 08:00 horas a la aduana y permanecieron en el lugar hasta las 20:00 horas, a la espera de que se les permitiera el paso; sin embargo, esto no ocurrió y tuvieron que regresar con toda la ayuda.

“Hubo gente que se puso a disposición para darle comida al grupo que estuvo esperando allí, que era de 18 personas”, dijo.

En tanto, la ministra guatemalteca explicó que se enteró de este caso ayer a las 18:00 horas. “Fue en ese momento en el que nosotros nos pusimos a trabajar en el tema y dimos la instrucción a las instancias correspondientes para que dejaran entrar las donaciones”, explicó.

El padre Baños se refirió a esa diferencia de dos horas, en las cuales ya la canciller tenía conocimiento de lo que ocurría, pero aparentemente no se envió ninguna orden a la aduana para que se le permitiera el paso.

“Tenemos que estar abiertos a toda ayuda y hemos de agilizar estas cosas. Después de 12 horas (de espera), ella dice me di cuenta a las 6 de la tarde y nosotros hemos regresamos a las 8, en dos horas no creo yo que no hayan recibido una orden en la aduana de la frontera para decir pasen, váyanse, es lo que necesitamos y urge que llegue”, expresó.

Según Baños, “cuando se trata de ayudar hay tantos corazones, y un gobierno no debe ser obstáculo en ningún momento”.

A criterio de la funcionaria, lo que ha sucedido es que no ha habido una comunicación con las instancias correspondientes para poder hacer los trámites.

“Agradecemos todas las donaciones que han venido, pero necesitamos tener un trámite respectivo”, añadió.

Superintendente Abel Cruz, se comunicó con el Padre @padreedwinbanos para coordinar ingreso de ayuda humanitaria, cumpliendo con los procedimientos aduaneros de ley. Agradecemos a los hermanos salvadoreños su solidaridad. Trabajamos en facilitar los procesos. — SATGT (@SATGT) June 7, 2018

Sin comunicación

Jovel aseguró que ayer en la noche estuvo solicitando el número de teléfono del padre Baños para poder comunicarse ella misma con él. Y hoy en la mañana le pidió al embajador de El Salvador que le buscara su número para hablarle y poder hacer los trámites respectivos.

“No vamos a llorar sobre la leche derramada”, resaltó Jovel, y añadió que también habló con el diplomático para poder ponerse de acuerdo en cómo poder hacer la entrega de esta cooperación.

“Si se pueden comunicar con nosotros a Relaciones Exteriores estaremos encantados de poderles atender en la forma que podamos gestionar esta cooperación”, dijo con relación al padre.

Ante esto, Baños indicó que si una cadena de radio como Emisoras Unidas y un pastor evangélico que le habló desde Guatemala pudieron encontrar su número y comunicarse con él, no ve por qué no pudo hacerlo Jovel.

“Me suena raro que una instancia de Gobierno que tiene acceso a mayor información no haya encontrado mi número”, expuso.

Finalmente, aseguró que continúan en la disponibilidad de apoyar a los guatemaltecos.