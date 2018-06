Canciller confirma que ya se giró la orden para que ayuda internacional pueda ingresar al país

La canciller Sandra Jovel confirmó que ya se dieron las instrucciones para que se permita el ingreso al país de la cooperación internacional dirigida a los afectados por la erupción del volcán de Fuego.

La funcionaria fue consultada este jueves por Emisoras Unidas con relación a cuál sería el proceso para que los diferentes países que han ofrecido ayuda para los damnificados puedan trasladar los artículos al territorio nacional.

“Ya se dio la instrucción a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) para que deje entrar la cooperación. Solo se debe verificar a nombre de quién tiene que ir dirigida para que se le exonere de los impuestos. El tema es saber qué viene para tener el control y hacia donde se va a dirigir esa cooperación”, indicó.

Según dijo, en horas de la noche de ayer se llevó a cabo una reunión en la cual las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) le informaron al cuerpo diplomático cómo se estarían recibiendo las donaciones.

#AHORA Canciller Sandra Jovel indica en @EmisorasUnidas que ya se realizan los trámites correspondientes para dejar ingresar la ayuda internacional, que han denunciado que no ha podido atravesar las fronteras pic.twitter.com/Tp5biMtVbg — Publinews Guatemala (@PublinewsGT) June 7, 2018

En cuanto a la ayuda que está llegando a Guatemala, indicó que por ahora se conoce que esta vendría de parte de El Salvador y México vía terrestre. Además, se tiene previsto para el mediodía de hoy que llegue cooperación vía aérea desde México.

“Agradecemos todas las donaciones que han venido pero sí necesitamos tener un trámite que es el que estamos trabajando”, añadió.

La atención de la emergencia en una primera etapa se ha estado trabajando a través de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), entidad que ha contado con el equipo y suministros para atender a la población, explicó Jovel.

Y ahora correspondería atender la segunda etapa, que consiste en la rehabilitación y reconstrucción de las áreas afectadas.

En seguimiento a ello, este jueves se reunieron todos los ministros de Gobierno con el objetivo de elaborar el listado de necesidades y poder hacer el llamamiento internacional, incluso mañana mismo, para que la comunidad del exterior pueda otorgar sus aportes con base en esas carencias ya identificadas.

Incidente con donativo de salvadoreños

Ayer se conoció que un grupo de ciudadanos de El Salvador que pretendían colaborar con los guatemaltecos afectados por la tragedia no pudieron ingresar al país con las más de 15 toneladas de donaciones que trasladaban.

El padre Edwin Baños, de la Diócesis de Santa Ana, El Salvador, denunció en redes sociales que permanecieron por al menos 12 horas en la frontera, pero pese a la espera tuvieron que retirarse sin poder entregar la ayuda.

“Momento en el que regresan 4 camiones con 15 toneladas con donaciones para los hermanos damnificados en Guatemala. Autoridades civiles no dieron permiso para recibir ayuda. Lamentamos no poder ayudar", escribió el religioso en Twitter.

Emisoras Unidas conversó hoy con él acerca de lo ocurrido. “Créanme que me siento mal cuando me piden disculpas, me siento también mal por el agradecimiento, porque yo siento que eso de ayudar es connatural al ser humano”, dijo.

“El mensaje que tengo es que debemos estar abiertos a toda ayuda y hemos de agilizar estas cosas. En esas 12 horas de espera incluso hubo gente que se puso a disposición para darle comida al grupo que estuvo esperando en la frontera, que eran 18 personas”, indicó.

Asimismo, Baños resaltó que “cuando se trata de ayudar hay tantos corazones, y un gobierno no debe ser obstáculo en ningún momento”.

Mañana lo intentaremos nuevamente. Pedimos a las autoridades que nos dejen pasar para ayudar. #GuatemalaYELSalvador unidos. pic.twitter.com/nOhvJgpiCQ — Padre Edwin Baños (@padreedwinbanos) June 7, 2018

En tanto, la canciller guatemalteca expresó su agradecimiento con El Salvador y dijo que ayer se enteró de esa situación a las 18:00 horas, por lo cual se comunicó con el embajador en ese país para poder abordar ese tema y ponerse de acuerdo para la entrega “de manera más ordenada” de la cooperación.

“No sé si se comunicaría con alguien del Gobierno. Anoche pedí su número (del padre Baños) para llamarle yo misma, y hoy le pedí (ayuda) al embajador de El salvador para comunicarme y hacer los trámites”, explicó.

#AHORA Canciller indica que se comunicará con el padre salvadoreño para indicarle a nombre de quién deben venir las donaciones para la exención de impuestos pic.twitter.com/HyXaPLc2K4 — Publinews Guatemala (@PublinewsGT) June 7, 2018

Ante ello, el religioso cuestionó el hecho de que la cadena de radio e incluso un pastor evangélico guatemalteco, que ya se comunicó con él por este incidente, hayan podido conseguir su número telefónico, pero la canciller, que según él tiene más acceso a información, no lo tenga. “Me suena raro que ha querido llamarme y no lo ha encontrado”, expresó.

“No es mi protagonismo, sino ese paso libre para que cualquier salvadoreño que quiera donar y llegar a estos lugares donde se necesita, pueda hacerlo. No imaginan el trabajo previo a esas 12 horas que permanecimos en la aduana, traíamos todo clasificado”, resaltó.