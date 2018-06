VIDEO. Alcalde explica por qué despidió a bombera que rescataba víctimas

“La negra, la morena esa”. “Si el hombre (Neto Bran) quiere agarrar y llevársela, bienvenido”, son algunas de las expresiones del jefe edil, sobre la bombera que despidió, sus respuestas causaron indignación en los usuarios.

En una transmisión en vivo, hecha por “La Hora Informativa”, el alcalde de La Democracia, Escuintla, Marvin Carlos González, habla sobre el caso de la bombera María Esperanza Álvarez, quien denunció en Facebook, que fue despedida mientras hacía labores de rescate en el lugar de la tragedia que causó el volcán de Fuego.

“No le veo lo lamentable como lo quieren ver algunos. Esto es una payasada política, este proceso venía desde hace dos meses, pero me emplazaron y detuve el proceso. No sé por qué tanto problema, no estoy haciendo nada malo, además no la estoy corriendo del cuerpo de bomberos, ella puede estar, yo le estoy retirando la ayuda económica”, expresó el alcalde, en tono molesto.