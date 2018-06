Neto Bran busca a bombera que fue despedida y le hace este ofrecimiento

El alcalde de Mixco, Neto Bran, hizo un llamado para que lo ayuden a localizar a la bombera que habría sido despedida luego de ayudar en las labores de rescate en El Rodeo.

“Hoy me despidieron de la Municipalidad de la Democracia Esc. El por qué? No sé, pero lo único que digo es que tengo la satisfacción más grande que estamos cuando más lo necesita Guatemala. El portar mi uniforme es un honor y orgullo. Y el estar ahí es historia, lo que viví lo llevo en el corazón”, escribió la bombera María Esperanza Álvarez, quien ha trabajado en las labores de rescate de víctimas de la tragedia del volcán de Fuego.

Ante lo sucedido, el alcalde Neto Bran no dudó en ofrecerle su ayuda. “Si alguien la conoce, me pueden hacer el favor de avisarle que yo le doy trabajo en Mixco y que le pago más de lo que ganaba en esa municipalidad! Que se venga con su CV a la Muni de Mixco y que pregunte por Ericka Sunay!”, escribió el jefe edil en su perfil de Facebook.

Este jueves la rescatista volvió a pronunciarse y agradeció las muestras de solidaridad. “Quiero agradecer a Dios y luego a todas las personas que me han enviado mensajes con palabras de ánimo, como también a las personas que han ofrecido su ayuda, no saben cómo me siento satisfecha de nuestro trabajo”, fue parte de lo que compartió.

María Esperanza, es una de las miles de personas que trabajan arduamente desde el domingo, en la localización de víctimas en las aldeas cercanas al volcán, El Rodeo fue una de las más afectadas.

Datos oficiales