Desvelan el nombre del hotel en el que se celebrará la cumbre entre Trump y Kim Jong-un

La Casa Blanca anunció este martes que la esperada cumbre entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el dirigente norcoreano, Kim Jong-un, tendrá lugar en la turística isla de Sentosa, en Singapur, el próximo 12 de junio.

Además, el gobierno norteamericano confirmó que el encuentro se producirá en el lujoso hotel Capella, situado en medio de la selva tropical de la isla.

Sentosa es una isla famosa por sus turísticas playas y unos espectaculares campos de golf. El hotel, específicamente, está alejado de los centros más poblados, por lo que garantizar la seguridad de ambos dirigentes es, en principio, más sencillo, según señala la agencia AFP.

"El lugar para la cumbre entre @POTUS (Donald Trump) y el líder norcoreano Kim Jong-un será el hotel Capella, en la isla de Sentosa. Agradecemos a nuestros anfitriones singapurenses por su hospitalidad", confirmó la portavoz presidencial, Sarah Sanders.

UPDATE: The venue for the Singapore summit between @POTUS and Leader Kim Jong Un will be the Capella Hotel on Sentosa Island. We thank our great Singaporean hosts for their hospitality. — Sarah Sanders (@PressSec) June 5, 2018

La anticipada reunión será la primera entre los líderes de ambas naciones y se centrará en el programa nuclear norcoreano.

"Nos preparamos activamente" para la cumbre, indicó Sanders la víspera, afirmando que se lograron "avances significativos" en las conversaciones con Pyongyang.

"Nuestra política no ha cambiado, no bajaremos la presión mientras no haya desnuclearización".

Washington exige una "completa, verificable e irreversible" desnuclearización de Corea del Norte y ofrece garantías para asegurar la seguridad del régimen una vez que esto ocurra. Pyongyang siempre ha considerado este arsenal nuclear como una especie de seguro de vida.