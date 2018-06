La inédita foto de Harry y Meghan que la reina Isabel luce en el Palacio

– Already a week that Harry and Meghan are married. The emotion is always present. 😍💍🤴🏼👰🏽 – Déjà une semaine qu’Harry et Meghan sont mariés. L’émotion est toujours autant présente. 😍💍🤴🏼👰🏽

A post shared by Prince Harry & Meghan Markle (@harry_meghan_sussex) on May 26, 2018 at 1:46pm PDT