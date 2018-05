Mariano Sánchez: “Cabe la posibilidad de que Banny quiera vengarse”

Después de que el Sistema Penitenciario (SP) confirmó que Banny Zambrano, quien cumplía una condena de 36 años por el asesinato de su esposa, Mitzie Sánchez, se fugó vestido de mujer del Preventivo de la zona 18, Publinews conversó con Mariano, hermano de la víctima, quien expresó su preocupación por el escape del sentenciado. La Fiscalía comprobó que Zambrano mató a Sánchez para cobrar un seguro de vida por US$325 mil.

Mariano (de azul), el hermano de Mitzie, habló con Publinews después de la fuga del asesino de su familiar. / Fundación Sobrevivientes

¿Cómo se enteran de la fuga de Zambrano?

Por los medios de comunicación. Estábamos viendo un noticiero de la mañana.

¿Qué medidas ha tomado la familia?

Fuimos al Ministerio Público (MP) a pedir medidas de seguridad. La Policía, a solicitud del MP, está rodeando los sectores en donde estamos.

¿De quién sospechan de la fuga de Zambrano?

No tengo la seguridad de quién le pudo haber ayudado, pero creería que alguien muy cercano fue quien le ayudó.

¿Los papás pudieron hacerlo?

El padre falleció. Su madre, en algún momento, pudo ayudarle. No estoy diciendo que fue ella, pero puede ser una posibilidad.

¿Tiene Zambrano familiares en el extranjero dónde pudiera refugiarse?

Desconozco si tiene familiares afuera del país, él no comentaba sobre eso.

Mitzie Sánchez murió estrangulada por su esposo. / Cortesía

¿Cómo quedan como familia tras el escape del asesino de su hermana?

Con una sensación de inseguridad, no podría decir miedo, pero sí temor por no saber qué es de él. No sabemos si salió con intenciones de hacer algo malo o solo quiso salir de la cárcel.

¿Su sobrino, el hijo de su hermana y de Zambrano, ya se enteró de la fuga?

Sí, lo sabe. Lo ha visto. Ha escuchado del tema. No se le puede esconder la verdad a alguien y menos a quien uno no quiere herir con una mentira. Mi sobrino tiene siete años.

¿Cómo era la relación que el menor de edad tenía con Zambrano antes de que se fugara?

No lo podía ver; sin embargo, un juez ordenó que (la mamá de Banny) lo viera una vez al mes, eso a mí no me pareció lo más correcto, pero se hizo. Ese fue el mayor contacto que tuvo con la familia (de Zambrano). En las visitas que le hizo tuvo acceso a llamadas telefónicas con él.

¿Es decir, que Zambrano tenía un teléfono celular en la prisión?

No quiero asegurarlo, pero sí puedo decir que mi sobrino nos dijo un par de veces que él había hablado a la cárcel.

¿Se han comunicado con la familia de Zambrano?

No, intentamos comunicarnos después de que nos enteramos de la fuga pero no hubo manera de contactarlos.

Mitzie Sánchez y su esposo Banny Zambrano. / Cortesía

Como familiar de Mitzie, ¿qué le exige a las autoridades?

Que hagan lo necesario para recapturar (al asesino de mi hermana) para no tener que estar preocupados por un peligro.

¿Teme por su vida?

No podría decir directamente que temo por mi vida, porque no se qué vaya a pasar. El hecho de que lo hayamos metido a la prisión nos pone en riesgo y cabe la posibilidad de que quiera vengarse.

¿Cómo recuerda a su hermana Mitzie?

Muy alegre. Noble como nadie. Honesta.

¿Cómo han sido estos años sin su hermana?

Ella era toda mi familia y yo era la de ella. Cuando nuestros padres murieron nos quedamos solos desde chiquitos. Todo este tiempo ha sido triste, pero no puedo estar así todo el tiempo porque no le puedo dar tristeza al hijo de mi hermana. Tengo que darle felicidad.

¿Cuál es el llamado a las mujeres que son víctimas de la violencia?

Me dijeron que el asesino de mi hermana le decía: “Te puedo matar y te voy a matar”. Si alguien les dice así, siendo un familiar tan cercano, es porque las va a matar.

“Te puedo matar y te voy a matar”, le decía Banny Zambrano a su esposa Mitzie Sánchez cuando aún estaba viva. / Facebook

Aspectos relacionados con la fuga

El fugado “cambia su imagen con frecuencia”

Mitzie Sánchez murió estrangulada por su esposo, Banny Zambrano el 2 de julio de 2014. Antes de que eso ocurriera, el ahora prófugo cambiaba su imagen con frecuencia, según contaron los familiares de la víctima. Zambrano salió de la cárcel el 28 de mayo utilizando una peluca, un vestido y calzando unos zapatos de la persona que lo visitó y que se presume fue quien le llevó la vestimenta.

El asesino de Mitzie Sánchez cambiaba su apariencia antes del crimen. / Cortesía

Zambrano fue visitado por su “esposa”

Juvell de León, director del SP, le informó ayer a los diputados de la comisión de Gobernación que Zambrano recibió el lunes la visita de “su esposa”, identificada como Aracely Hernández. De acuerdo con el funcionario, la mujer no solo tenía vínculos con el ahora prófugo, pues se tiene registro de que ha visitado anteriormente a por lo menos 50 reclusos del Preventivo de la zona 18.

Banny Zambrano salió de la cárcel vestido de mujer. / Cortesía

Investigados por la fuga del condenado

Cinco agentes penitenciarios y Modesto Salazar, director del centro carcelario de donde se fugó Zambrano, son investigados, informó el titular del SP. Durante la citación en el Congreso, De León dio a conocer que el MP ya tiene las grabaciones de las cámaras de videovigilancia de la prisión.