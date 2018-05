Emma Molina Theissen señala que fugarse fue “el peor error” porque significó el secuestro de su hermano

El juicio por el caso de la desaparición del menor Marco Antonio Molina Theissen entró en la recta final, y se espera que en los próximos días se conozca la sentencia del Tribunal de Mayor Riesgo C contra cinco exmilitares.

Este día fue se llevó a cabo la fase de conclusiones, en la cual los abogados defensores, los sindicados y los familiares del adolescente desaparecido, tuvieron la oportunidad de expresarse.

Emma Guadalupe Molina Theissen, hermana de Marco, y quien también habría sido víctima de los exmilitares, expresó unas palabras ante los jueces. Esta persona habría sido retenida por el Ejército en 1981 y logró escapar de la zona militar en donde se encontraba, nueve días después.

“Quiero contarles muy brevemente que no me mataron, pero que sí destruyeron profundamente mi vida, durante muchísimos años, en los que estuve llena de terror, llena de dolor, años en los que no me consideraba merecedora de la vida, consideraba que mi vida era una vida robada a mi hermano”, expresó.