Ministro de Ambiente se pronuncia tras petición de organizaciones para que sea destituido

El ministro de Ambiente, Alfonso Alonzo, se pronunció este lunes con relación a la solicitud hecha por la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de la Universidad de San Carlos (Usac) y cinco entidades ambientales, para que sea destituido.

El funcionario detalló que se trata de un grupo de biólogos de algunas instituciones de la Usac, por lo cual no es el sentir de toda la universidad. “Ellos tendrán su opinión acerca del tema. Me extraña, ellos han estado vinculados al ministerio por años y jamás se había visto a un ministerio de Ambiente tan activo como el que tenemos el día de hoy”, expresó.

A su criterio, esta postura es controversial, pues según dijo, el Fondo Económico Mundial mencionó en una publicación en su sitio web que se debe tomar el ejemplo de Guatemala en cuanto al tema de biobardas para no contaminar los ríos. “Esto es en mi gestión, desde que soy viceministro he estado impulsando esto”, resaltó.

Asimismo, se refirió a otros de los resultados de su labor en la cartera de ambiente, entre los que mencionó la puesta en funcionamiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales. Aseguró que se recibieron 40 y ahora ya existen 140.

Agregó que se cuenta con 500 estudios de prefactibilidad, se descubrieron 2 mil 243 basureros clandestinos, y hay varias plantas de tratamiento de desechos sólidos. De igual forma, se pidió el cierre técnico del basurero de la zona 3.

Por su parte, el ambientalista Jorge Cabrera explicó que para ocupar el cargo de Ministro de Ambiente se requieren no solo conocimientos técnicos, sino también tener voluntad política de trabajar por Guatemala.

“Honestamente, con el respeto que se merece el ministro, yo pienso que no es totalmente satisfactorio bajo ningún punto de vista su desempeño al frente de este cargo. Lo vemos con situación ambiental general del país”, dijo.

Sin embargo, aclaró que no se puede analizar solamente bajo esa óptica, pues a su criterio, hay una deficiencia general en todo el gobierno y se ha venido desmantelando posiciones que habían presentado eficiencia en otros organismos de Estado. “Lo que subyace es una pugna política entre algo que se resiste a desaparecer, que es la corrupción y la cooptación del Estado”, opinó Cabrera.

Por aparte, Alonzo fue cuestionado con relación al viaje en helicóptero que hizo el pasado 15 de abril hacia Santiago Sacatepéquez, con el objetivo de votar en la Consulta Popular por el diferendo territorial con Belice.

El funcionario aseguró que “ya quedó claro” el tema y afirmó que en la interpelación en el Congreso demostró que pagó Q12 mil 500 por el uso de la aeronave. “En ningún momento se erogó dinero del erario público, lo pagué yo, fue en domingo. En ningún momento se facturó a nombre del ministerio. Eso fue bueno para mi gestión”, manifestó.

Asimismo, aseguró que pidió disculpas a la población, pero no por haber gastado el dinero público. “Creo que la sociedad guatemalteca, por todo lo que ha pasado en el país, se indignó de que yo haya llegado a votar a 10 minutos de la capital sin saber temas de fondo. Hubo un conflicto ético en el país”, dijo.

“Nosotros los servidores públicos no somos infalibles, somos falibles. Como humano cometí un error que cayó en el tema ético, no legal, porque nunca tomé un centavo del erario ni cometí un delito. Me he comprometido con la sociedad a no cometer errores de esa naturaleza”, agregó.