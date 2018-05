VIDEO. Meghan lució hermosa con su segundo vestido de novia

La actriz estadounidense, Meghan Markle, contrajo matrimonio este sábado con el príncipe Harry, y su segundo vestido de novia tuvo un toque de sensualidad.

Elegancia a flor de piel fue lo que denotó la ahora esposa del príncipe Harry, quien confió a Stella McCartney, su segundo vestido de novia.

The Duke and Duchess of Sussex depart the Chapel for a carriage procession through the Castle and Windsor Town #RoyalWedding pic.twitter.com/pxPht7OXfP — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) May 19, 2018

La prenda combina cuello alto, hombros y espalda destapada, lo que da un toque sensual a Meghan. El vestido también se confeccionó en color blanco.

Los duques de Sussex revelaron su elección en la segunda fiesta del día de su boda, una reunión un poco más privada.

The Duke and Duchess of Sussex gather with their family and friends outside the Chapel, and are greeted by 200 guests involved with organisations closely associated with the couple #RoyalWedding pic.twitter.com/b8vHcgq979 — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) May 19, 2018

La boda se llevó a cabo en la capilla de San Jorge del castillo de Windsor. Luego los novios compartieron con los invitados en la recepción ofrecida por la reina Isabel II, para luego partir a la recepción vespertina que ofreció en su honor, el príncipe Carlos.

La ahora duquesa, eligió para su vestido de fiesta, un diseño de la británica Stella McCartney, en color blanco, muy elegante, con lo que confirma su apoyo a las firmas británicas femeninas, pues en la ceremonia lució un diseño de Clare Waight Keller, directora artística de la marca de moda francesa Givenchy.

The Duke and Duchess of Sussex depart Windsor Castle for a reception hosted by The Prince of Wales at Frogmore House, in a silver blue Jaguar E-Type Concept Zero. This vehicle was originally manufactured in 1968, and has since been converted to electric power #RoyalWedding pic.twitter.com/hRrxEUlFlJ — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) May 19, 2018

La duquesa completó su look con unos zapatos de salón de Aquazurra elaborados en satén con suelas de color azul, de acuerdo a la información del palacio de Kensington.

Su peinado fue mucho más informal, y optó por recogerse el cabello, su estilista fue George Northwood.













Publicidad













Harry no se quedó atrás, cambió su uniforme de gala del ejército, por un elegante frac negro con camisa blanca y pajarita negra. La pareja se transportó en un increíble Jaguar descapotable E-Type Concept Zero azul, el auto fue conducido por el mismo príncipe Harry.