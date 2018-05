VIDEO. La princesa Diana fue protagonista en la boda, así la recordó Harry

Diana estuvo más presente que nunca en la boda de Meghan y Harry, la petición del príncipe tocó el corazón de los asistentes por un profundo detalle en homenaje a Lady Di.

El novio quiso que su madre estuviera con él en el día más importante de su vida, y la hizo protagonista en un momento especial, el homenaje fue un hermoso detalle.

Desde antes de la ceremonia, el hijo menor del príncipe Carlos y Diana de Gales, dio muestras de querer tener presente a su mamá, a pesar de que han pasado casi 21 años desde su muerte.

Así, uno de los homenajes más importantes de Harry hacia ella en la ceremonia, fue pedirle a Lady Jane Fellowes, hermana de Diana, que la recordara con una bella lectura durante el servicio religioso.

