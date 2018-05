EE.UU. agradece a Guatemala por traslado de su embajada a Jerusalén

Estados Unidos agradeció a Guatemala por haber trasladado su embajada en Israel a Jerusalén. La sede diplomática fue inaugurada el pasado 16 de mayo, con la presencia del presidente Jimmy Morales y diferentes autoridades guatemaltecas e israelíes.

Esta añade: “El Presidente Trump, al ser el primer jefe de Estado en reconocer a Jerusalén como la capital de Israel y abrir una embajada allí el 14 de mayo de 2018, retoma el papel que jugó el Presidente Truman hace 70 años, cuando fue el primero en reconocer al Estado de Israel”.

El presidente Jimmy Morales retornará este viernes a Guatemala tras concluir su visita a Israel, en donde tuvo una agenda de trabajo de dos días que incluyó, además de inaugurar la embajada en Israel, reuniones con diversas autoridades de ese país.

El mandatario sostuvo encuentros con el presidente, el primer ministro y el presidente del Congreso de Israel, así como con el alcalde de Jerusalén.

Ayer, previo a iniciar el viaje de retorno a su país, Morales participó en un desayuno “de amistad y trabajo” con el alcalde Nir Barkat, señaló la Agencia Guatemalteca de Noticias (AGN).

Barkat además entregó una placa conmemorativa al gobernante guatemalteco. Mientras que Morales agradeció las atenciones recibidas de parte de las autoridades de Israel.

President @jimmymoralesgt – thank you for returning the #GuatemalanEmbassy to #Jerusalem! You are a true friend of the Jewish people. pic.twitter.com/XSAoQovMF9

— Mayor Nir Barkat (@NirBarkat) May 17, 2018