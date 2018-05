VIDEO. Critican capacidad de Alfonso Alonzo como ministro

Este 15 de abril se realizó la interpelación al ministro de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Alfonso Alonzo Vargas, en el Congreso de la República la cual contó con 14 preguntas iniciales mismas que le fueron enviadas al funcionario de manera escrita.

En términos generales, el ministro respondió de manera escueta a algunas de las cuestionantes aunque en otras sí ahondó demasiado, tanto que inclusive se pidió que se concluyeran de manera escrita y enviadas al Congreso en un plazo no mayor a las 72 horas.

Sobre la aeronave utilizada

El uso de un helicóptero el pasado 15 de abril, día en que se llevó a cabo la Consulta Popular por el diferendo territorial, insular y marítimo con Belice, fue en donde se centró la mayoría de preguntas que se realizaron posteriormente a las 14 iniciales.

A este respecto la diputada Eva Monte Bac realizó una serie de cuestionantes al funcionario en las que quería que este respondiera sobre los nombres de las personas que viajaron con él ese día, pero este no contestó a cabalidad.

Además, se le pidió en varias oportunidades que explicara detalles sobre el contrato de la aeronave, cómo la contrató y a quién se le pagó, y que detallara la bitácora completa y específica sobre el viaje de ese día.



















Publicidad



















Critican su capacidad

La diputada independiente Alejandra Carrillo fue muy incisiva en cuanto a sus preguntas en el Hemiciclo. Ahondó en temas como las denuncias que supuestamente Alonzo Vargas tiene en su contra en el Ministerio Público (MP) -por malversación de fondos, abuso de autoridad, tráfico de influencias, acoso y manutención- pero este indicó que "no he sido notificado de las denuncias". Además, increpó a Carrillo quien insinuó que mentía con respecto a ellas, a lo que Alonzo contestó: "De las que estoy notificado y han sido desestimadas y por eso mismo no he mentido".

La diputada indicó que se cumplió con la interpelación y que se logró evidenciar al ministro en cuanto a sus faltas, según indicó.

Yo creo que la interpelación cumplió, la meta que teníamos era evidenciar que el señor ministro ha venido mintiendo en las diferentes citaciones en el Congreso de la República. Que ha despilfarrado los fondos públicos, pero lo más preocupante es que se contradice con respecto al helicóptero, a contratación de plazas y a la función que tiene con los alcaldes.

Además, aseguró que el titular del MARN ha tenido contradicciones.

Nosotros queríamos evidenciar que estas contradicciones que él tiene como ministro son incompatibles con el puesto. Esperamos que él renuncie antes que nosotros pidamos el voto de falta de confianza".

En cuanto a si cuentan con el apoyo de diputados para una posible petición del voto de falta de confianza en contra del funcionario, Carrillo respondió:

Hemos hablado con tres bancadas y diputados independientes, hasta el momento nosotros creemos que tenemos entre 60 y 65 votos, esperamos que a la próxima sesión plenaria que va a ser extraordinaria podamos tener los suficientes o que el ministro se dé cuenta que él está desgastando al Ejecutivo en conjunto y que no debería seguir siendo ministro".

Por otra parte, la diputada también se refirió a la denuncia del MP de la cual tuvieron copia.

Pedimos información y nos la enviaron de una forma oficial, es decir, que es inconcebible que él no conozca que ha sido denunciado desde hace un par de meses ya siendo él ministro por malversación de fondos, además tiene otras denuncias de tráfico de influencias y otras en el tema personal sobre acoso y el tema de manutención. Para mí, lo importante era que supiéramos porqué a él lo están denunciado por malversación".

VIDEO