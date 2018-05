Tras ser enviado de nuevo a juicio, Igor Bitkov arremete contra CICIG y MP

El Juzgado a cargo del caso Migración resolvió que el ciudadano ruso Igor Bitkov enfrente debate oral y público por tres delitos.

En cumplimiento al fallo de la Corte de Constitucionalidad (CC), que ordenaba emitir una nueva resolución en este caso, este miércoles la jueza de Mayor Riesgo D, Ericka Aifán, llevó a cabo la audiencia de etapa intermedia.

La diligencia tuvo que ser suspendida debido a que el equipo de audio de la sala donde se desarrollaba presentaba problemas e impidió su continuación. Aifán decidió comunicar su resolución por escrito, lo cual generó molestias en los abogados defensores.

Bitkov deberá enfrentar juicio por los delitos de usurpación del estado civil, supresión y alteración del estado civil y uso de documentos falsificados.

El debate estará a cargo del Tribunal de Mayor Riesgo A, mismo que en enero ya había emitido una sentencia condenatoria contra Bitkov y dos de sus familiares, Anastasia e Irina, tras hallarlos culpables de utilizar documentación falsa.

Para el 16 de mayo a las 14:00 horas se programó la recepción de pruebas en el proceso.

La togada también confirmó al Ministerio Público (MP), la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la Procuraduría General de la Nación (PGN) como querellantes en el caso.

#AHORA "Lo que hemos visto hoy no es justicia, no tiene nada que ver con la ley", dice el ruso Igor Bitkov. Vía: @OSolis_DP pic.twitter.com/X1JmJYM8PB — Publinews Guatemala (@PublinewsGT) May 9, 2018

Señala injusticia

Tras conocer la resolución del juzgado, Igor Bitkov señaló que se trata de “un acto de injusticia en su contra”. “Mi hijo no me va a abrazar hoy, yo no lo voy a abrazar a él”, dijo conmocionado.

“Es un acto de violación de la ley de parte de una jueza, ahora preguntamos por qué esa jueza viola la ley tan descaradamente, la respuesta es simple: ustedes saben que esa jueza trabaja para CICIG”, manifestó ante periodistas de diferentes medios de comunicación.

#AHORA "Es un acto de injusticia departe de una juez. Ahora preguntamos ¿por qué una juez viola la ley tan descaradamente? La respuesta es simple, ustedes saben que esa juez trabaja para @CICIGgt", dice ciudadano ruso, Igor Bitkov. Vía: Jerson Ramos pic.twitter.com/wXikdNDu9y — Publinews Guatemala (@PublinewsGT) May 9, 2018

El ciudadano ruso aseguró que sus abogados defensores presentarán acciones legales contra el fallo de Aifán, aunque aclaró que “no confía” en el sistema de justicia.

#AHORA El ciudadano ruso, Igor Bitkov, dice que sus defensores interpondrán recursos, pero asegura que no puede confiar en el sistema. Vía: @OSolis_DP pic.twitter.com/sejRy5ByUX — Publinews Guatemala (@PublinewsGT) May 9, 2018

También, aseguró que él y su familia son víctimas de persecución política. “Nosotros éramos grandes oponentes a la política de Putin, pero ahora persiguen a nuestros hijos, nuestras mamás, mis hermanos”, expresó.

#AHORA "Persecución política es lo que ustedes pueden ver ahorita", dice Igor Bitkov. Vía: @OSolis_DP pic.twitter.com/lg2RGINR8B — Publinews Guatemala (@PublinewsGT) May 9, 2018

El ciudadano ruso increpó al fiscal Rudy Herrera al salir de la sala de audiencia: "Por tu culpa estoy fregado".