Fiscal General recuerda los primeros indicios que vinculaban a Otto Pérez en el caso La Línea

La fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), Thelma Aldana, se refirió este martes a cuál fue el primer indicio que se tuvo de que el expresidente Otto Pérez Molina podría estar involucrado en una estructura criminal.

Durante el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, detalló que en 2015 ya se tenían resultados preliminares de una investigación acerca de una red de defraudación aduanera, de la cual formaba parte la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti, pero aún no se habían establecido los vínculos del mandatario.

Fue cuando el fiscal Oscar Schaad se presentó a su despacho y le dijo que llevaba una escucha telefónica que quería que analizaran. “Era el entonces presidente Pérez Molina hablando con el jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), pidiéndole el cambio del director de Recursos Humanos de la entidad”, detalló.

“Ambos comentamos qué interés podía tener el presidente tratando de cambiar al jefe de personal de la SAT”. “A partir de ese momento, y uniendo eso con lo que se sabía del resto de la estructura y de Baldetti, empecé a pensar que Pérez sí estaba involucrado”, añadió.

¿Por qué La Línea?

Asimismo, Aldana se refirió a por qué se le denominó “La Línea” a este caso y cómo se inició esta investigación.

“Surgió de una intervención telefónica a una persona del sistema aduanero. Cuando recibía llamadas de personas con problemas en el pago de impuestos, las refería a una línea, de allí viene el nombre del caso. Poco a poco la investigación llegó a las personas”, recordó.

“Nunca pensé que hubiesen tantos actos de corrupción, y menos, que el presidente de ese momento estuviese involucrado”, expuso.

Acerca de su relación con Pérez y Baldetti

Aldana fue consultada durante la entrevista acerca de qué relación tenía con Pérez y Baldetti. Según dijo, al expresidente lo conoció en 2012, cuando ella era presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). “Yo me acerqué a él porque en ese momento pensé que era importante que los presidentes de los tres Organismos del Estado tuvieran comunicación”, indicó.

“Me acerqué y le dije que nos teníamos que reunir al menos una vez al mes, o cierta periodicidad, para hablar del Organismo Judicial (OJ), del Presupuesto del OJ, y de proyectos que yo quería impulsar. Tuvimos varias reuniones además con quien era presidente del Congreso”, añadió.

Y mencionó que durante su gestión se colocó un Juzgado móvil al barrio El Limón, en la zona 18, con la idea de “llevar un poco de acceso a la justicia a la población”.

“Yo acompañé a Pérez al barrio El Limón. Allí me conoció él. Luego me postulé para fiscal general y él ya me conocía como presidenta de la CSJ. Nunca tuve una amistad ni anterior a 2012 ni posterior a ello”, aseguró.

Y en cuanto a Baldetti, manifestó que a ella la conoció menos aún que a Pérez. “De hecho nunca estuve en su despacho”, dijo.

“Igual la conocí en el período de 2012 cuando asumieron en los puestos de Presidente y Vicepresidenta. No tuve mayor relación, en todo caso fue más con Pérez Molina”, expresó.

Su designación como fiscal

De igual forma, Aldana se refirió a cómo fue el proceso para su designación como fiscal general en 2014. Indicó que obtuvo la calificación más alta en el proceso realizado por la comisión de postulación y pasó a integrar la nómina de finalistas que se le trasladó al Presidente de la República.

“Fuimos citados los seis y le presentamos nuestro plan de trabajo. Mi designación la recibí a través de una llamada telefónica que él me hizo. Indicó que había decidido mi nombre del listado de los seis, nunca me hizo ninguna propuesta ni me condicionó para el nombramiento, tengo que reconocerlo, y si lo hubiera hecho no hubiese aceptado”, explicó.

Y dijo que tuvo preocupación de que antes de su nombramiento se le pudiera pedir de parte del mandatario a cualquiera de los seis profesionales que no se siguieran en el MP los casos del conflicto armado interno. “Pensé que si lo hacía conmigo le diría que preferiría no aceptar el puesto”.