Estados Unidos pide suspender elecciones presidenciales en Venezuela

El vicepresidente estadounidense, Mike Pence, pronunció este lunes un discurso ante una sesión protocolar especial del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington, en el cual afirmó calificó de "fraude" las próximas elecciones presidenciales en Venezuela.

"Llamamos a Nicolás) Maduro y su gobierno a suspender esa estafa de elecciones, y que organice elecciones reales", dijo Pence en su alocución.

The so-called elections in Venezuela, scheduled for May 20, will be nothing more than a fraud and a sham. It will be a fake election with a fake outcome. We call on Maduro and his regime: suspend this sham election. Hold real elections. pic.twitter.com/38fT7jXHka

— Vice President Mike Pence (@VP) May 7, 2018