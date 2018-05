VIDEO. Esposa de Álvaro Arzú rompe el silencio en redes y señala que continuarán su legado

Patricia de Arzú, esposa del fallecido alcalde capitalino, Álvaro Arzú, compartió un video de minuto y medio a través de sus redes sociales, para agradecer las muestras de afecto a su esposo.

¡Muchas gracias de todo corazón! En nombre de mi familia y el mío: muchísimas gracias por todas las muestras de afecto hacia mi esposo Alvaro Arzú Irigoyen Honraremos su legado y continuaremos trabajando con pasión y valentía por Guatemala", decía el mensaje que acompañó el video.

De Arzú, habló en nombre propio y el de su familia, desde un estudio que contaba de fondo con varias fotografías familiares.

En nombre de toda mi familia y yo, queremos agradecerles por todas esas bellísimas manifestaciones que tuvieron hacia mi esposo, Álvaro, la verdad es que estamos muy agradecidos porque jamás nos imaginamos que iban a hacer este homenaje para él en su último día de vida, muchas gracias, de corazón", dice la primera parte de su alocución.

Este mensaje es transmitido a los guatemaltecos dos semanas después del deceso del alcalde, quien falleció derivado de un infarto mientras jugada golf.

Todos nos hemos sentido como huérfanos, pero no lo estamos, porque él ahora está más vivo que nunca. Recordémonos del legado que nos dejó, a trabajar con pasión, con valentía por Guatemala, a hacer las cosas con excelencia, y sobre todo, a tener misericordia por los más necesitados demostrándole todo su amor".

Finalmente, la viuda de Arzú culminó su breve y emotivo mensaje con un pasaje relacionado a San Pablo.

Y como dijo Pablo, al final de su vida, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, así ha sido para nuestro amado Álvaro, muchas gracias", concluyó.

— Patricia de Arzú (@ArzuPatricia) May 7, 2018

Misa de nueve días

Ayer se realizó una misa de nueve días ofrecida por el fallecimiento de Álvaro Arzú. En la celebración religiosa estuvieron presentes varios familiares del difunto jefe edil, así como el actual alcalde, Ricardo Quiñónez y su familia.

Su esposa, Patricia Escobar, así como su hijo Álvaro Arzú Escobar, actual presidente del Congreso, no acudieron a la Eucaristía celebrada en la Catedral Metropolitana.