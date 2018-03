Lighthizer: No se ha logrado el progreso esperado en la negociación del TLCAN

Al cierre de la séptima ronda de conversaciones llevada a cabo en la Ciudad de México, Robert Lighthizer reconoció que no se logró el progreso esperado en las negociaciones para renovar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

"No hemos logrado el progreso que esperábamos… Solo hemos culminado con seis capítulos" de 30 que querían cerrar en esta ronda, dijo el representante comercial de Estados Unidos en conferencia conjunta con los ministros de México y Canadá.

Desde su cuenta de Twitter, el presidente Donald Trump reiteró este lunes su postura de que el TLCAN "ha sido un mal acuerdo para Estados Unidos", y aseguró que su plan de imponer pesados impuestos a las importaciones estadounidenses de acero y aluminio podría ser retirado para México y Canadá si un nuevo acuerdo es firmado.

We have large trade deficits with Mexico and Canada. NAFTA, which is under renegotiation right now, has been a bad deal for U.S.A. Massive relocation of companies & jobs. Tariffs on Steel and Aluminum will only come off if new & fair NAFTA agreement is signed. Also, Canada must..

