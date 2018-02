¿Fraude en la candidatura de Trump al Premio Nobel?

El Instituto Nobel noruego anunció este miércoles haber realizado una denuncia tras haber recibido una nominación, presuntamente fraudulenta, del presidente Donald Trump al Premio Nobel de la Paz.

“Tenemos buenas razones para creer que una candidatura que hemos recibido concerniente a Trump ha sido falsificada”, declaró Olav Njølstad, director del Instituto, rechazando ofrecer más detalles y dejando en manos de la policía noruega la resolución del caso.

Como todos los años, las candidaturas al Nobel de la Paz debían ser depositadas antes del 31 de enero, solamente algunas personalidades están habilitadas para proponer nombres (parlamentarios, ministros, exlaureados, profesores de universidad, entre otros).

Si bien la lista de candidaturas es mantenida en secreto, el Instituto de Investigación Sobre la Paz de Oslo (PRIO), organización independiente del círculo Nobel pero que sigue de cerca sus asuntos, afirmó a principios de febrero que el presidente Trump integraba la misma.

El mandatario norteamericano habría sido, al igual que el año pasado, propuesto por un estadounidense que no desea dar a conocer su identidad.

No obstante, se investiga la posibilidad de que esta nominación haya sido realizada por una persona que usurpó una identidad para darle una aparente legitimidad.

El Instituto Nobel precisó haber recibido 329 candidaturas (válidas) este año para el Nobel de la Paz, incluidas las adelantadas por los cinco miembros del comité que atribuye el premio.

There are 329 candidates for the Nobel Peace Prize for 2018 out of which 217 are individuals and 112 are organizations. Neither the names of nominators nor of nominees for the Nobel Peace Prize may be divulged until 50 years have elapsed. Read more here: https://t.co/emV6c50QSR

— The Nobel Prize (@NobelPrize) February 28, 2018