Unen los señalamientos para el exbinomio presidencial del Partido Patriota

Durante la audiencia del inicio de apertura a juicio por el caso denominado “Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ)”, el juez Miguel Ángel Gálvez aceptó que los señalamientos que la Fiscalía le hace al expresidente Otto Pérez Molina, a la exvicepresidenta Roxana Baldetti, al exsubinterventor Julio Sandoval y a otras dos personas se unan con los del caso “Cooptación del Estado”.

Gálvez también resolvió que las otras ocho personas vinculadas al proceso sigan en el mismo.

El MP y la CICIG señalan al exbinomio presidencial del cancelado Partido Patriota (PP) de haber participado en un negocio que conllevó un soborno de US$30 millones para firmar un contrato entre el Estado y la empresa TCQ.

El exmandatario fue abordado por declaraciones emitidas por Juan Carlos Monzón en días anteriores, así como a posibles careos en caso de que la judicatura lo solicite a lo que respondió "aquí no hay careo, están utilizando mal el concepto".

Por otra parte, adversó todo lo dicho por el exsecretario privado de Baldetti:

Yo no tengo ningún fideicomiso, no le di ningún dinero, no aparece mi nombre para nada. No sé de dónde lo sacó, no sé de dónde saca esas declaraciones. Esas son todas las mentiras que él ha dicho, y cuando usted revisa la personalidad de Monzón y mira para atrás, ha sido un delincuente desde hace años".