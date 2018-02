VIDEO. Otto Pérez Molina: "Monzón ha sido un delincuente desde hace años"

El expresidente Otto Pérez Molina habló sobre Juan Carlos Monzón un poco antes de iniciar la audiencia por el caso Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), del cual fueron separados por el juez Miguel Ángel Gálvez para ser juzgados por el llamado "caso Cooptación".

El exmandatario fue abordado por declaraciones emitidas por Juan Carlos Monzón en días anteriores, así como a posibles careos en caso de que la judicatura lo solicite a lo que respondió "aquí no hay careo, están utilizando mal el concepto".

Asimismo, dijo que Monzón está dando declaraciones "que nada que ver".

Si en caso fuera citado por el juez Gálvez a un careo, indicó que no se prestaría "a esos circos", sin embargo, "si tendría que analizarlo, y si tengo que estar, pues vengo".

Al ser consultado sobre las declaraciones de Monzón, dijo:

Yo no tengo ningún fideicomiso, no le di ningún dinero, no aparece mi nombre para nada. No sé de dónde lo sacó, no sé de dónde saca esas declaraciones. Esas son todas las mentiras que él ha dicho, y cuando usted revisa la personalidad de Monzón y mira para atrás, ha sido un delincuente desde hace años. No solo que viene de robar carros, sino relaciones con aquel grupo Salvavidas, con Moreno y con todas esas cosas, entonces, no sé cómo hace el MP para quererle dar credibilidad a una persona que no es idónea para ser colaborador eficaz en un caso", aseguró Pérez Molina.