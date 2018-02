Expresidente Colom dice que se le violentaron sus derechos humanos

Al salir de su audiencia de primera declaración, el expresidente Álvaro Colom dijo que se le violaron sus derechos humanos porque debió esperar más de una semana para ser imputado por el Ministerio Público (MP).

Siento que me violaron los derechos humanos porque me debieron imputar en 24 horas, pero dijeron que (los juzgados) estaban ocupados y ese no es problema del imputado”, afirmó Colom.

El exfuncionario fue capturado el 13 de febrero en su vivienda ubicada en la zona 14. El MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) lo señalan del delito de fraude y peculado en el caso de corrupción conocido como "Transurbano".

Por esos señalamientos, Colom fue enviado a prisión preventiva a la cárcel militar Mariscal Zavala. En esa prisión está el exmandatario Otto Pérez Molina.

Antes de regresar a la prisión, Colom desligó a su exesposa Sandra Torres de su posible implicación en el caso de corrupción en el transporte público.

Ella fue una buena ejecutiva del Gobierno y me ayudó muchísimo en el tema social. Pero el tema económico y político a ella no le interesaba”, aseguró.

El exmandatario fue consultado sobre si su captura afectará la candidatura de Torres y a la Unión Nacional de la Esperanza (UNE) en las próximas elecciones, y respondió: "Noporque de esto vamos a salir muy bien, estoy seguro".

Me investigaron a pesar de tener inmunidad (en el caso Rosenberg). A mí no me preocupa, me preocupa que estén mal hechas las cosas y que se fijen en cositas administrativas. Mejor que vayan a buscar a los mareros que están matando a la gente y a las estructuras criminales que al país le urge”, declaró.