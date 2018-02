Presidente de la CSJ evita hablar del tema de antejuicio de Erick Melgar Padilla

El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), José Antonio Pineda Barales, evitó referirse al tema del derecho de antejuicio del general Erick Fernando Melgar Padilla cuando fue consultado por periodistas en Torre de Tribunales.

Pineda aseguró que no podía externar su opinión al respecto y explicó la razón:

Yo no puedo externar opinión y les voy a explicar por qué. En un momento dado podríamos conocer sobre ese caso en particular, entonces, si yo le externo en este momento mi opinión me vería impedido de conocerlo, así que disculpen", aseguró.