NRA denuncia “vergonzosa politización” de la matanza en Florida

Acusando a los detractores de la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés) de explotar políticamente el tiroteo que la semana pasada dejó 17 muertos en Florida, el vicepresidente del poderoso lobby estadounidense, Wayne LaPierre, señaló que la nueva oleada de críticas hacia el grupo es un intento de socavar el derecho a portar armas.

“La vergonzosa politización de una tragedia. Es una estrategia clásica sacada del libro de jugadas de un movimiento venenoso”, dijo LaPierre, atacando a su turno a supuestos “socialistas” en la izquierda estadounidense y los medios masivos.

En su primer pronunciamiento público tras la matanza en la secundaria Marjory Stoneman Douglas, perpetrada el pasado 14 de febrero, el jefe de la NRA acusó a los proponentes del control de armas dentro del Partido Demócrata de aprovecharse del incidente para tornarlo en una discusión política.

“Para ellos no es un tema de seguridad, es un tema político”, dijo durante la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), una reunión anual de conservadores cerca de Washington. “Odian la NRA. Odian la Segunda Enmienda. Odian la libertad individual”, afirmó.

En Estados Unidos, el derecho a portar armas está consagrado en la Segunda Enmienda de la Constitución.

LaPierre también pareció coincidir con el presidente Donald Trump en promover la fortificación de las escuelas para prevenir más tiroteos.

Las escuelas en zonas sin armas son “son blancos abiertos para cualquier hombre loco”, aseguró.

En una seguidilla de tuits publicados este jueves, Trump propuso brindarle armas a los maestros adeptos a ellas para disuadir posibles intentos de tiroteos en el país. “Maestros altamente entrenados y adeptos a las armas solucionarían instantáneamente el problema, antes de que llegue la policía. Gran poder disuasivo”, escribió el mandatario en su cuenta @realDonaldTrump.

….immediately fire back if a savage sicko came to a school with bad intentions. Highly trained teachers would also serve as a deterrent to the cowards that do this. Far more assets at much less cost than guards. A “gun free” school is a magnet for bad people. ATTACKS WOULD END!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 22, 2018