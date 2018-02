Exministra de Salud se pronuncia por señalamientos de contratación irregular de personal

Luego de que se conociera la supuesta contratación irregular de personal en la cartera de Salud durante la gestión de Lucrecia Hernández Mack, la exministra publicó este jueves un comunicado en el cual rechaza los señalamientos.

La exfuncionaria señaló que durante la citación de autoridades de salud en la bancada Movimiento Reformador (MR), realizada la semana pasada y en donde salió a la luz el tema, el diputado Luis Hernández Azmitia tergiversó las declaraciones del actual ministro Carlos Soto y adujo que “las contrataciones se realizaron en departamentos políticamente convenientes, pero no necesariamente de salud”.

Según Hernández Mack, en esa reunión Soto informó que habían encontrado a mil digitadores que no tenían equipo, pero no dijo que había cuestión política detrás de esas y otras contrataciones.

“Quien tomó las palabras del doctor Soto y planteó que detrás (de las plazas laborales) había intereses oscuros e intenciones políticas para favorecer a algún partido político en el que yo pudiera participar fue Hernández Azmitia”, expresó.

De igual forma, mencionó que el legislador “amenazó” a los funcionarios citados para que pusieran una denuncia contra las anteriores autoridades del Ministerio, para lo cual presuntamente les fijó un plazo que finalizaba el 19 de febrero.

“Lo que vemos es que las motivaciones políticas no están ni nunca han estado en la formulación y desarrollo del Modelo Incluyente en Salud (MIS), sino que están en el diputado Hernández”, expresó la entrevistada y calificó de “denuncias espurias” los señalamientos.

Asimismo, Hernández Mack expresó que “sería lamentable que Soto se preste a las manipulaciones” del parlamentario.

En tanto, el ministro Soto dio a conocer que el pasado viernes en horas de la noche planteó una denuncia en el Ministerio Público (MP) porque se encontró que los digitadores no tenían computadora, y el lunes se le notificó esto a la bancada MR.

“Eso se encontró y eso se denunció” y será el MP el encargado de darle seguimiento al tema, dijo.

Según el entrevistado, se habría contratado a los trabajadores y posteriormente se procedió a subir los eventos a Guatecompras para la adquisición de computadoras. “No voy a contratar personal y luego construir el hospital”, dijo en referencia a que ese no habría sido el proceso correcto.

Por aparte, anunció que el Modelo Incluyente de Salud (MIS) va a continuar en los lugares en donde ya está implementado y se ha comprobado que funciona.

Por su parte, Hernández Azmitia aseguró que no emitiría mayor opinión, ya que actualmente existe una denuncia en el Ministerio Público sobre este tema. “Soy respetuoso de la ley”, dijo.

Y añadió: “Es una investigación que se está llevando a cabo, ya corroboraron ellos que tenían más de mil digitadores sin computadora, sin nada que hacer en el Ministerio de Salud, recibiendo salarios por varios meses”.

Las contrataciones

De acuerdo con la doctora Hernández, la implementación del MIS en áreas priorizadas requería la contratación de 6 mil 81 trabajadores, entre los cuales se encontraban 500 enfermeros profesionales, 3 mil 899 auxiliares de enfermería, 481 técnicos de salud (trabajadores sociales y/o inspectores de saneamiento ambiental) y 1 mil 201 asistentes de información (digitadores). Y era necesario adquirir equipamiento e insumos para fortalecer el primer nivel de atención.

Según dijo, para ello se hizo el proceso y análisis necesarios durante su gestión y “todo tenía disponibilidad financiera”, por lo cual desconoce las razones por las cuales los asistentes de información contratados por la cartera salubrista no están cumpliendo con sus funciones y carecen de equipo.

“Podemos probar con documentos que toda la formulación y trabajo que se hizo para implementar el MIS estaba técnicamente fundamentado, si después esto se cayó porque Soto decidió quitarles recursos a las áreas de salud, la falta de equipo y personal recae en sus hombros”, manifestó.

Por su parte, Soto expresó que no entrará en discusión con su antecesora y que tampoco se puede le responsabilizar a ella por lo ocurrido, pues fue por temas de tiempo que no se pudo ejecutar el dinero, pero destacó que no se debió otorgar esos fondos para el proceso si se sabía que no se iba a usar.

Asimismo, mencionó que si encuentra “algo malo” de la gestión de Hernández Mack lo va a denunciar.

Sí, lxs técnicxs hacemos comunicados larguísimos, pero había que aclarar… Modelo Incluyente de Salud (MIS) es estrategia con fundamento técnico, nunca motivaciones políticas. Motivaciones politiqueras, las de otros. pic.twitter.com/bwf8REbGg4 — Lucre Hernández Mack (@hernandezmack) February 22, 2018

* Con información de Emisoras Unidas.