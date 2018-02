Abogado hace revelación sobre actriz para adultos vinculada a Trump

En una declaración publicada el martes en por The New York Times, el abogado Michael Cohen aseguró que el presidente Donald Trump no le había rembolsado la suma pagada a la actriz Stephanie Clifford, conocida en el mundo del cine para adultos bajo el nombre de “Stormy Daniels”.

Cohen admitió haber pagado 130 mil dólares de su propio bolsillo a la actriz para que sostuviera un encuentro íntimo con el magnate. El arreglo habría ocurrido en 2006.

“Ni la Organización Trump, ni la campaña de Trump participaron en la transacción con Clifford, ni nadie me rembolsó ese pago, ya sea directa o indirectamente”, señaló Cohen.

El pago a Clifford “no fue una contribución a la campaña o un gasto de campaña por parte de nadie”, agregó el abogado en su declaración.

Stephanie Clifford, alias “Stormy Daniels”. Foto: AFP

Cohen no precisó las razones de dicho desembolso, ni si el magnate, que ha sido acusado en múltiples ocasiones por su conducta con las mujeres, estaba en ese momento al tanto del pago.

Las declaraciones del abogado podrían reactivar las especulaciones sobre un supuesto deterioro en la relación de Trump con su esposa, Melania.

Tanto Trump (a través de sus abogados y la Casa Blanca) como Clifford han negado cualquier relación.

Foto: AFP

“Se trata de viejas informaciones recicladas, que han sido publicadas y desmentidas con vehemencia antes de la elección” de 2016, aseguró un responsable del gobierno estadounidense.

*Con información de AFP