Sonda de la NASA capta impresionantes fotos desde el punto más lejano de la Tierra

La NASA ha publicado fotos inéditas tomadas por la sonda New Horizons, lanzada en 2006 para estudiar Plutón y el cinturón de Kuiper.

Las imágenes fueron tomadas a una distancia récord de nuestro planeta, a más de 6 mil millones de kilómetros de la Tierra, y muestran dos objetos del cinturón de Kuiper, 2012 HZ84 y 2012 HE85.

Dichas fotografías fueron recibidas por la cámara LORRI, el 5 de diciembre del año pasado, dos horas después de que se determinara la ubicación del dispositivo (a 6.120 millones de kilómetros de la Tierra).

La NASA explica que, al momento de tomar las históricas fotos, la New Horizons se encontraba más lejos de la Tierra que la sonda Voyager 1, aparato que en 1990 obtuvo las famosas imágenes del Sistema Solar y la Tierra conocidas como “Pale blue dot”, a 6.060 millones de kilómetros.

Por ende, las fotos tomadas en diciembre por la New Horizons son ahora las poseedoras del récord de las imágenes captadas a mayor distancia de nuestro planeta.

El récord de la Voyager 1 se había mantenido vigente durante más de 27 años.

See this image? It's the farthest image from Earth ever taken! Our @NASANewHorizons spacecraft – which is on its way to the distant, icy Kuiper Belt – took this image of objects in that region on Dec. 5 when it was 3.79 billion miles from our home planet: https://t.co/K8BOFWB6Oj pic.twitter.com/VhwInKxhUZ

— NASA (@NASA) February 8, 2018