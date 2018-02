Trump expresa satisfacción por su discurso sobre el “Estado de la Unión”

“Gracias a todos por los cumplidos y los comentarios del discurso sobre el estado de la Unión”, tuiteó el presidente Donald Trump este jueves, dos días después de su discurso sobre el “Estado de la Unión” ante los legisladores.

“45.6 millones de personas lo vieron, la cifra más elevada de la historia”, añadió el mandatario en su mensaje.

Thank you for all of the nice compliments and reviews on the State of the Union speech. 45.6 million people watched, the highest number in history. @FoxNews beat every other Network, for the first time ever, with 11.7 million people tuning in. Delivered from the heart!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 1, 2018