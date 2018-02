Guatemalteco, sospechoso por la muerte de jugador de la NFL

La policía estatal de Indiana informó este lunes que Manuel Orrego Savala, de 37 años, acusado de conducir ebrio y provocar el accidente de tránsito en el que murió el jugador Edwin Jackson, es ciudadano guatemalteco.

De acuerdo con las autoridades, el sospechoso había sido deportado al país centroamericano en dos ocasiones (2007 y 2009), y actualmente vivía en Estados Unidos sin autorización legal.

A Orrego Savala no le han sido presentado cargos, pero permanece detenido en la cárcel del condado de Marion, mientras se desarrollan las investigaciones pertinentes.

Peg McLeish, vocera de la fiscalía del condado, explicó que la policía trabaja con los fiscales para determinar los “potenciales cargos penales” en contra del guatemalteco.

Según los informes policiales, Jackson, de 26 años, y otro hombre identificado como Jeffrey Monroe (quien era conductor de Uber y en ese momento se encontraba transportando a Monroe), se encontraban parados en la lateral de la carretera interestatal 70 cuando fueron embestidos por una camioneta tipo pickup, la cual era conducida por Orrego Savala. Ambos murieron en el lugar del choque.

Edwin Jackson, oriundo de Atlanta, fue titular en ocho partidos con los Colts durante la temporada 2016, siendo el tercer del equipo en tacleadas (61).

Fue considerado como posible inside linebacker titular para el año siguiente, pero se perdió la temporada tras sufrir una lesión.

En un comunicado, los Colts lamentaron la tragedia y señalaron que Jackson “era muy respetado entre todos aquellos que se cruzaron en su camino, y se le extrañará enormemente en nuestro vestuario y en toda nuestra organización entera”.

It is with a heavy heart that we share the loss of one of our own.

Edwin Jackson always brought a smile to our locker room and the community. Our thoughts are with his family and friends during this difficult time.

We will miss him greatly: https://t.co/Vuql2FD59R pic.twitter.com/7gVR9PvmuA

— Indianapolis Colts (@Colts) February 4, 2018