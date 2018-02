Lo que se sabe del guatemalteco acusado de matar a un jugador de la NFL

Tras conocerse la trágica muerte del deportista Edwin Jackson, jugador de los Indianapolis Colts, en un choque el fin de semana, la policía estatal de Indiana ofreció nuevos detalles sobre caso, revelando el nombre y la nacionalidad del conductor del vehículo que, presuntamente, provocó el accidente.

Se trata de Manuel Orrego-Savala, de 37 años, ciudadano guatemalteco que actualmente residía de forma ilegal en Estados Unidos.

Orrego-Savala conducía la camioneta pickup que embistió a Jackson y a Jeffrey Monroe, un conductor de Uber de 26 años, quien en ese momento transportaba al atleta a bordo de su vehículo. Ambos murieron en el lugar del percance.

Luego de la colisión, el guatemalteco fue arrestado y permanece detenido en la cárcel del condado de Marion, mientras se llevan a cabo las investigaciones.

Citada por la agencia AFP, Peg McLeish, vocera de la fiscalía del condado, explicó que la policía trabaja con los fiscales para determinar los “potenciales cargos penales” en contra del guatemalteco.

Según las autoridades, Orrego-Savala no tenía estatus legal en Estados Unidos y ya había sido deportado a Guatemala en dos ocasiones (2007 y 2009).

El sospechoso trató de huir a pie del lugar del accidente, pero fue capturado poco después en la rampa de Holt Road. En principio se identificó con el nombre falso de “Alex Cabrera-González”.

De acuerdo con una declaración presentada ante el Tribunal Superior del condado de Marion, y citada por el portal IndyStar, el nivel de alcohol en la sangre de Orrego-Savala era de .239 por ciento. En Indiana, se considera que un conductor está intoxicado al 0.08 por ciento, lo que significa que el nivel de alcohol en sangre del detenido era de casi tres veces el límite legal.

El inmigrante centroamericano tenía, además, antecedentes por conducir bajo los efectos del alcohol. En 2005, fue condenado por manejar ebrio en Redwood City, California.

Un año después, fue arrestado en San Francisco debido a su estatus legal y fue deportado a su país de origen el 17 de junio de 2007. En 2009, fue detenido de nueva cuenta en San Francisco por las mismas razones y fue deportado por segunda vez a Guatemala.

Se desconoce cómo regresó a Estados Unidos y en qué fecha llegó a Indiana.

Edwin Jackson, de 28 años, era oriundo de Atlanta y fue titular en ocho partidos con los Colts durante la temporada 2016. Fue considerado como posible inside linebacker titular para el año siguiente, pero se perdió la campaña tras sufrir una lesión.

