Video de esposa de candidato costarricense orando “en lenguas” se vuelve viral

Días importantes en Costa Rica, país en el que el pasado domingo se celebraron los comicios presidenciales para elegir al sucesor de Luis Guillermo Solís.

El diputado Fabricio Alvarado, un predicador evangélico opuesto al matrimonio homosexual, encabezó los resultados (24.78 % de los votos), junto con el exministro oficialista de centro izquierda, Carlos Alvarado (21.74 % ). Ambos candidatos disputarán la segunda vuelta el próximo 1 de abril.

Pero en medio de la elección, fue la esposa de Alvarado, Laura Moscoa, quien cobró protagonismo en las redes sociales. Esto, debido a un video que ella misma compartió en su página de Facebook a principios de enero y en el que aparece orando.

Moscoa es ministra de su iglesia y se presenta a sí misma como pastora y “profeta”.

Laura Moscoa y Fabricio Alvarado. Foto: AFP

En la transmisión, la mujer dice que va a “despertar milagros” y promueve un ayuno de 18 días con el que, asegura, sanará a los enfermos y repartirá dones. En un punto de la grabación, Moscoa también comienza a hablar, supuestamente, en lenguas.

El video, que ya fue borrado de la cuenta de Moscoa, se hizo viral a principios de año, pero volvió a causar revuelo el fin de semana en el marco de los comicios en Costa Rica.

Al respecto, la esposa del candidato Alvarado aseguró sentirse “tranquila” e incluso confesó haberse reído de “uno que otro meme” sobre el incidente.

“He estado súper tranquila; sonriendo (…) Creo que, ante la adversidad, hay que vencer el temor. No tengo porqué esconderme, estoy feliz y segura de quién soy, porque no he robado; no he mentido” comentó Moscoa, citada por medios locales. “Estoy muy segura, incluso me tuve que reír de uno que otro meme porque hay que seguir adelante”, agregó.

Según la ley electoral de Costa Rica, si ningún candidato obtiene al menos 40 % de los votos, se disputa una segunda ronda entre los dos con más apoyo.