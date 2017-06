VIDEO. Presidente de Costa Rica se traga una avispa en plena entrevista en vivo

Una avispa fue la inesperada protagonista de la comparecencia ante los medios del presidente Luis Guillermo Solís en la Zona Sur del país. Mientras los reporteros le hacían preguntas, el insecto comenzó a volar frente a la cara del mandatario costarricense y finalmente se introdujo en su boca. Todo esto, mientras las cámaras transmitían en vivo.

Solís trató de continuar dando su mensaje, pero no pudo evitar una pausa y soltar una carcajada ante lo que había ocurrido.

Foto: Captura de pantalla de Facebook / PZ Actual

“Me la comí. Me comí la avispa“, dijo el funcionario centroamericano entre las risas de los periodistas. “Esto no se ve todos los días, lo van a mandar a CNN“, agregó mientras bromeaba diciendo que su inesperado desayuno era “proteína pura“.

Tras el incómodo incidente, el mandatario tomó una botella con agua y le dio un trago. “¿Ya la procesó?“, preguntó en tono de broma una de las reporteras cuando Solís todavía ingería la bebida.

El video del encuentro entre el presidente costarricense y la desafortunada avispa, captado por el medio PZ Actual, se hizo viral en las redes sociales, donde los usuarios tomaron con humor el inusual episodio.

“Será recordado como el primer presidente que se come un insecto en plena entrevista“, escribió una persona en Facebook. “No me canso de ver este video. Me encantó el buen humor de este señor“, comentó alguien más.

Trabajos en la Zona Sur

Durante su visita, el presidente Luis Guillermo Solís inauguró un proyecto de vivienda para 150 personas en Laurel de Corredores y un equipo de salud para Paso Canoas y Colorado, informaron medios locales.

El mandatario también prometió aumentar la inversión en la zona en un 50 por ciento y recordó que las diversas obras de reconstrucción que se están desarrollando en la región son para el beneficio de las comunidades afectadas por emergencias del clima, con una inversión de 7 mil millones de colones en tres años.