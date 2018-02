El emotivo mensaje de Mark Zuckerberg por el 14 aniversario de Facebook

"Con el paso de los años, he cometido casi cada error que puedan imaginar", reconoció Mark Zuckerberg, creador de Facebook, en una emotiva carta publicada por el 14 aniversario de la que hoy en día es la red social más importante del mundo.

"A veces, la gente me pregunta qué he aprendido a lo largo del camino. Tenía 19 años cuando comencé Facebook, y no sabía nada acerca de construir una compañía o sobre servicio global de Internet. Con el paso de los años, he cometido casi cualquier error que puedan imaginar. He cometido docenas de errores técnicos y malos tratos. He confiado en las personas equivocadas y he puesto gente talentosa en funciones equivocadas. He pasado por alto tendencias importantes y fui lento con otras. He lanzado producto tras producto que ha fracasado", confesó.

Mark Zuckerberg.

En su reflexión, Zuckerberg sugirió una constante reevaluación de cómo trabaja la empresa. "La razón por la que existe nuestra comunidad no es porque evitamos los errores, es porque creemos que lo que hacemos nos importa lo suficiente para seguir intentando resolver nuestros mayores retos, sabiendo muy bien que nos equivocaremos una y otra vez, pero es la única forma de progresar", escribió.

"Seguimos en este viaje y seguiremos trabajando para mejorar. Ese enfoque siempre ha sido nuestra fortaleza, y eso es de lo que se trata este año (…) Es un honor estar en este viaje con ustedes", sentenció el empresario.

El texto fue publicado, como no podía ser de otra manera, en el perfil oficial de Zuckerberg en Facebook.

Actualmente, Facebook cuenta con más de 2 mil millones de usuarios en todo el mundo. En las últimas semanas, la red social anunció que tomará medidas para concentrarse en la familia y los amigos, incluso si eso significa que los usuarios pasen menos tiempo conectados.

